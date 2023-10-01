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傑森全球整合行銷用科技領先創新、用知識掌握趨勢、用文創詮釋品味。
我們的團隊承接各種跨產業、跨通路、跨媒介的行銷案，
如今我們服務的客戶不僅從台灣跨足兩岸，更遍及全球。
從旅遊產業至休閒生活產業，
我們致力於運用內容(Content)、社群(Community)、商務(Commerce)之3C營運模式，
提供全方位整合行銷資源，為客戶創造價值，傳遞更全面、美好的生活體驗。
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